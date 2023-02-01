Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон - Заходу: Збережіть час, гроші і життя, дайте українцям необхідну зброю

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 13:18
борис джонсон, Getty Images

Експрем’єр Британії Борис Джонсон, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують.

Про це він заявив Fox News, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї. 

"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий-то один предмет зброї, ми в кінцевому підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", - сказав Джонсон.

"Я пам'ятаю, як мені казали, що це була погана ідея дати їм протитанкові ракети. Насправді вони були незамінні, і Сполучені Штати - за часів Дональда Трампа - надали їм також і Javelin. Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків", - сказав колишній глава британського уряду. 

"Люди казали, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Джонсон вважає, що потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".

Він відкинув ідею про те, що президент Росії Владімір Путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт.

"Він, напевно, навіть не зупинить українців, якщо зробить це - ми зануримо його економіку в такий кріогенний параліч, що Росія не зможе вийти з нього десятиліттями - тому він не збирається цього робити", - сказав Джонсон.

Як повідомлялося, Джонсон протягом тижня зустрінеться з законодавцями Республіканської партії США, щоб закликати їх продовжити допомогу Україні.

Теми: Борис ДжонсонУкраїназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

У США заперечили, що пропонували Москві "українські території в обмін на мир"

Лієва звільнено з Міноборони: у міністерстві не підтвердили наявність у нього паспорта РФ

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон лобіюватиме серед республіканців у США подальшу військову допомогу Україні
Борис Джонсон назвав умову, за якої не було б війни РФ в Україні
Кремль заперечує, що Путін погрожував Джонсону ракетами
Останні новини
12:19
У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів
12:18
Молдова: майже 50% вважають анексію РФ територій України незаконною, біля 35% вірять роспропаганді
12:16
оновлено від 10:34По всій Україні понад 1,5 години тривала повітряна тривога: в Білорусі в повітрі були МіГи
12:10
Apple прозвітував про перше за 3,5 роки зниження виручки: причина
12:05
У Києві можуть лунати вибухи: підриватимуть льодовий затор на Десні
12:04
фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів
11:55
відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"
11:42
В енергосистемі все ще суттєвий дефіцит, усі області отримали ліміти – "Укренерго"
11:37
США зафіксували над своєю територією шпигунську повітряну кулю, ймовірно - Китаю
11:30
Менший врожай цього року коштуватиме економіці 0,6% ВВП – НБУ
Усі новини...