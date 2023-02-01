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Джонсон - Заходу: Збережіть час, гроші і життя, дайте українцям необхідну зброю

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 12:18
Джонсон - Заходу: Збережіть час, гроші і життя, дайте українцям необхідну зброю
борис джонсон, Getty Images

Експрем’єр Британії Борис Джонсон, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують.

Про це він заявив Fox News, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї. 

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"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий-то один предмет зброї, ми в кінцевому підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", - сказав Джонсон.

"Я пам'ятаю, як мені казали, що це була погана ідея дати їм протитанкові ракети. Насправді вони були незамінні, і Сполучені Штати - за часів Дональда Трампа - надали їм також і Javelin. Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків", - сказав колишній глава британського уряду. 

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"Люди казали, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки", - додав він.

Джонсон вважає, що потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".

Він відкинув ідею про те, що президент Росії Владімір Путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт.

"Він, напевно, навіть не зупинить українців, якщо зробить це - ми зануримо його економіку в такий кріогенний параліч, що Росія не зможе вийти з нього десятиліттями - тому він не збирається цього робити", - сказав Джонсон.

Як повідомлялося, Джонсон протягом тижня зустрінеться з законодавцями Республіканської партії США, щоб закликати їх продовжити допомогу Україні.

Теми: Борис ДжонсонУкраїназброя
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