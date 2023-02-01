У Києві був аномально теплий січень: 16 температурних рекордів

У Києві у січні зафіксували 16 температурних рекордів – цей місяць увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівноі: "За даними спостережень метеостанції ЦГО імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

За місяць кліматологи зафіксували у Києві 16 температурних рекордів".

Деталі: Повідомляється, що найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,0°С, а найтепліше – 1 та 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2°С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у Києві.

Крім того, цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших. Зокрема, на проспекті Науки опідів випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми.