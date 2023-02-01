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Путін вимагає від Міноборони завадити обстрілам регіонів РФ та Криму

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 16:59
Фото: Associated Press

Президент Росії Володимир Путін назвав зупинку обстрілів російських регіонів та окупованого Криму "пріоритетним завданням", а також звернув увагу, що за це відповідає Міноборони РФ.

Джерело: РИА Новости 

Пряма мова: "Пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів (окупованого Криму, а також Бєлгородської, Брянської та Курської областей - ред.), але це справа вже військового відомства". 

Деталі: Крім того, президент країни-агресора закликав "повернути до нормальної роботи об'єкти енергетики, тепло-, водопостачання", а також відремонтувати або відшкодувати втрату майна росіянам "швидко й ефективно".

Теми: ПутінМіноборониРосіяобстріл
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