Путін вимагає від Міноборони завадити обстрілам регіонів РФ та Криму

Президент Росії Володимир Путін назвав зупинку обстрілів російських регіонів та окупованого Криму "пріоритетним завданням", а також звернув увагу, що за це відповідає Міноборони РФ.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів (окупованого Криму, а також Бєлгородської, Брянської та Курської областей - ред.), але це справа вже військового відомства".

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Деталі: Крім того, президент країни-агресора закликав "повернути до нормальної роботи об'єкти енергетики, тепло-, водопостачання", а також відремонтувати або відшкодувати втрату майна росіянам "швидко й ефективно".