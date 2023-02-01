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Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 17:15
меморіал Голодомору в Києві. фото Офісу президента

Парламент Болгарії ухвалила проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Болгарське національне радіо.

Кожна остання субота листопада відзначатиметься як День вшанування та пам'яті жертв Великого голоду в Україні, йдеться у рішенні депутатів.

Парламент Болгарії сприймає будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт ганьби пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору, уже написано в документі.

Рішення було прийнято 134 голосами "за" проти 26 голосів "проти", оскільки депутати від проросійської націоналістичної партії Възраждане були проти рішення болгарського парламенту, а Болгарська соціалістична партія не брала участі в голосуванні.

Ініціатор рішення від "Демократичної Болгарії" Стоян Міхалев дорікнув соціалістам за те, що вони не вибачилися за поблажливе ставлення до українців за роки перебування при владі і за те, що не засудили цей злочин проти людяності. Він розповів, як маленькі українські діти йшли в поле шукати стебла пшениці, а радянська влада розстрілювала їх тільки тому, що вони були голодні.

"Принаймні з людської мудрості вони мали б вийти і сказати: "Вибачте", - сказав депутат у зверненні до БСП. Він зробив висновок, що порівняння сталінської Росії і гітлерівської Німеччини цілком доречне.

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"Там було масове винищення", - заявив лідер "Демократичної партії" Атанас Атанасов. Він розкритикував " Възраждане", які заявили, що "природно" не підтримають декларацію. "Єдине, що мені спадає на думку, це те, що ви, природно, виправдовуєте тих, хто здійснював винищення", - прокоментував Атанасов.

Нагадаємо, протягом листопада й початку грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Серед останніх, 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом

Теми: голодоморБолгарія
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