ФБР прийшло з обшуком у дім Байдена
Співробітники ФБР прийшли з обшуком у будинок президента США Джо Байдена у Регобот Біч в штаті Делавер у рамках розслідування щодо документів з грифом "таємно", які опинилися у неналежному місці.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS News.
Особистий юрист Байдена Боб Бауер підтвердив цю інформацію, що спершу потрапила у ЗМІ неофіційно.
"Сьогодні, за повної підтримки та сприяння президента, міністерство юстиції проводить плановий обшук у його будинку… Згідно зі стандартними процедурами Мін’юсту, в інтересах операційної безпеки і доброчесності, цю роботу планували робити без завчасних публічних анонсів, і ми погодилися співпрацювати", - повідомив він.
Він додав, що юридична команда президента і далі продовжить надавати необхідне сприяння Мін’юсту у цьому процесі.
В ФБР офіційно не коментували питання.
Нагадаємо, наприкінці січня слідчі ФБР знайшли ще партію документів з грифом "таємно" за підсумками обшуку у будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, що у штаті. Делавер.
Після того стало відомо, що деякі документи з грифом знайшли і в домівці колишнього віцепрезидента часів Трампа Майка Пенса.
Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США