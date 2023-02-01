США викрили мережу, яка допомагає оборонному комплексу РФ в обхід санкцій

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в середу оголосило про викриття мережі з 10 фізичних та 12 юридичних осіб, які допомагали Росії підтримувати військово-промисловий комплекс в обхід санкцій, і запровадило проти цих осіб обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує американське міністерство фінансів, мережу очолює російсько-кіпрський торговець зброєю Ігор Зіменков. Учасники "мережі Зіменкова" брали участь у проєктах, пов'язаних із російським оборонним комплексом – зокрема постачали в РФ високотехнологічні пристрої після початку повномасштабної агресії проти України.

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Окремі учасники "мережі Зіменкова" також обслуговували підсанкційні державні російські оборонні підприємства ВАТ "Рособоронекспорт" і державну корпорацію "Ростех", які є ключовими складовими російського військово-промислового комплексу.

За даними Мінфіну США, Ігор Зіменков зі своїм сином Джонатаном вели пряме листування з російськими оборонними компаніями, що потрапили під санкції США, й брали участь у численних угодах з продажу російських засобів кібербезпеки та гелікоптерів за кордон.

Крім того, Ігор Зіменков підтримував військово-промисловий комплекс Білорусі, сприяючи підсанкційному білоруському оборонному підприємству "Белспецзовніштехніка" (теж перебуває під санкціями США) у продажах в Латинській Америці.

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"Мережа Зіменкова" використовувала підставні компанії для перекачування грошей, намагаючись при цьому зберегти законний вигляд. До неї входять зокрема сінгапурська компанія Asia Trading & Construction PTE Limited, яка продала російські гелікоптери в Латинську Америку від імені "Ростеха", а також російські Texel F.C.G. Technology 2100 Limited та GBD Limited й низка кіпрських юридичних осіб.

Усі вони, а також їхні керівники потрапили під санкції США. Загалом у межах стратегії з боротьби з ухилянням від санкцій міністерство фінансів США за останній рік запровадило обмеження проти понад 100 фізичних та юридичних осіб.

Минулого тижня Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти низки компаній оборонно-промислового комплексу Росії, а також наближених до російського президента олігархів і чиновників, причетних до агресії проти України.