Екс-заступниці міністра культури і ще 6 особам повідомили про підозру

1 лютого 2023 року НАБУ і САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України": йдеться про 14 будівель та споруд НКУ на околиці Києва орієнтовною вартістю майже 42 млн грн.

Джерело: повідомлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), дані "Детектор Медіа"

Деталі: НАБУ інформує, що завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи повернули державі.

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Серед підозрюваних:

заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.);

начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)

перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 рр.);

арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 рр.);

два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ – покупець майнового комплексу ДП "НКУ".

Дії учасників злочину кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 ККУ (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) з урахуванням ступеня співучасті.

За версією слідства, упродовж 2016-2019 роках організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації) ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь.

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Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й НКУ. Ті відповідно погодили незаконний план санації і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною.

Зібрані під час розслідування НАБУ і САП матеріали стали підґрунтям для невизнання та скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України".

Законність та обґрунтованість цього рішення підтвердив Верховний Суд.

Держпідприємство отримало можливість повернути у власність незаконно втрачену нерухомість, що і зробило.

Довідка: Державне підприємство "Національна кінематека України" розташоване на Лівому березі Києва, біля станції метро "Лісова", на вулиці Кіото. За радянських часів це була знаменита Київська студія науково-популярних фільмів, на якій знімалися науково-популярні стрічки. За даними "Детектор Медіа", четвертий пітчинг Держкіно взимку 2012 року став фактично останнім, на якому перемагали проєкти "Кінематеки".

2018 року Кабмін вирішив виділити "Кінематеці" понад 9 млн грн, щоби погасити її заборгованість. Однак "Кінематека" не скористалася державними коштами для погашення заборгованості, а натомість стала розпродавати майно.

У підсумку у 2019 році було продано 14 з 18 приміщень державної кіностудії загальною площею понад 5 тисяч квадратних метрів, які розташовані на понад половині земельної ділянки "Кінематеки". Сума проданого майна була понад 32 млн грн.

Припускали, що арбітражний керуючий навмисно завищив борг студії, включивши до його складу не лише наявні перед кредиторами борги студії (трохи більше 9 млн грн), а й нові, вирішивши під час санації провести ремонт приміщень студії на 7 млн грн.