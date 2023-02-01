Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військ з окупованих грузинських територій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

"Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватись, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій", – зазначила грузинська президентка.

На думку Зурабішвілі, вирішальна поразка президента Росії Владіміра Путіна в Україні швидко наближається, і "Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну".

Вона додала: якщо Захід не вимагатиме повного виведення Росією окупаційних військ, то "зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008, 2014 роках".

Як відомо, в серпні 2008 року російські війська вдерлися до Грузії, окупуваши одну п'яту її частину й проголосивши на цій території дві маріонеткові невизнані держави - Південну Осетію та Абхазію.

У серпні 2022 року МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.