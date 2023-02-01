Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 18:58
Саломе Зурабішвілі, фото Getty Images

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військ з окупованих грузинських територій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

"Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватись, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій", – зазначила грузинська президентка.

На думку Зурабішвілі, вирішальна поразка президента Росії Владіміра Путіна в Україні швидко наближається, і "Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну".

Вона додала: якщо Захід не вимагатиме повного виведення Росією окупаційних військ, то "зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008, 2014 роках".

Як відомо, в серпні 2008 року російські війська вдерлися до Грузії, окупуваши одну п'яту її частину й проголосивши на цій території дві маріонеткові невизнані держави - Південну Осетію та Абхазію.

У серпні 2022 року МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГрузіяАбхазіяРосіяокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

відеоВдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

Усі новини...
Грузія
Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі
Шкіра та кістки: Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою
Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія
Останні новини
17:38
ЄС погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ
17:35
СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті
17:32
По всій Україні вдруге за день оглошували тривогу: знову МіГ у Білорусі
17:25
Закупівлі для ЗСУ: у справі на 1,7 млрд підозрюють радника заступника міністра оборони
17:15
Зеленський пропонує розширити повноваження голів військових адміністрацій на Харківщині та Херсонщині
17:00
Обсяг нового пакету санкцій проти Росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії
16:57
ЄС надасть Україні перший мільярд на відновлення після війни
16:57
Президент Євроради: Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС
16:56
Британський люксовий бренд Paul Smith йде з РФ після скандалу у ЗМІ: визнав "помилку"
16:39
Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський
Усі новини...