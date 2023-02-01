Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 17:58
Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії
Саломе Зурабішвілі, фото Getty Images

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військ з окупованих грузинських територій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

"Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватись, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій", – зазначила грузинська президентка.

Реклама:

На думку Зурабішвілі, вирішальна поразка президента Росії Владіміра Путіна в Україні швидко наближається, і "Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну".

Вона додала: якщо Захід не вимагатиме повного виведення Росією окупаційних військ, то "зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008, 2014 роках".

Як відомо, в серпні 2008 року російські війська вдерлися до Грузії, окупуваши одну п'яту її частину й проголосивши на цій території дві маріонеткові невизнані держави - Південну Осетію та Абхазію.

ВІДЕО ДНЯ

У серпні 2022 року МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Теми: ГрузіяАбхазіяРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: