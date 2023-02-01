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Литва протягом року допоможе підготувати близько 1600 українських військових

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 19:30

Литва протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, у тому числі розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Литви, розповідаючи про зустріч міністра оборони Арвидаса Анушаускаса з послом України Петром Бештою. 

"Зараз у Литві проходять підготовку 121 український військовий. Загалом за цей рік планують навчити 1600, Литва виділила для цього 4 мільйони євро", - повідомляє Міністерство оборони Литви. 

Зокрема, зараз проходять навчання мінометників та навчання з ведення військово-поліцейських операцій. Крім того, з кінця січня українці навчаються працювати з протиповітряними гарматами L70 та зможуть після повернення в Україну бути інструкторами для інших. 

На зустрічі обговорювали також актуальну потребу України у підготовці командирів низової ланки, зокрема командирів рівня роти. Розглядається можливість організувати навчання тривалістю 6 тижнів для 50-100 осіб при Військовій академії Литви. 

Міноборони також нагадало, що загальна вартість переданої Україні військової допомоги досягла 283 млн євро. У тому числі це 2 млн євро, які передали у створений Британією міжнародний спеціальний фонд, щоб профінансувати бронетехніку, артилерію та снаряди для України. 

Нагадаємо, останній велий пакет допомоги від Литви обсягом 125 млн євро включає вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси.

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Теми: ЛитваЗбройні сили
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