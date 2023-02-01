Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва протягом року допоможе підготувати близько 1600 українських військових

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 18:30

Литва протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, у тому числі розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Литви, розповідаючи про зустріч міністра оборони Арвидаса Анушаускаса з послом України Петром Бештою. 

"Зараз у Литві проходять підготовку 121 український військовий. Загалом за цей рік планують навчити 1600, Литва виділила для цього 4 мільйони євро", - повідомляє Міністерство оборони Литви. 

Реклама:

Зокрема, зараз проходять навчання мінометників та навчання з ведення військово-поліцейських операцій. Крім того, з кінця січня українці навчаються працювати з протиповітряними гарматами L70 та зможуть після повернення в Україну бути інструкторами для інших. 

На зустрічі обговорювали також актуальну потребу України у підготовці командирів низової ланки, зокрема командирів рівня роти. Розглядається можливість організувати навчання тривалістю 6 тижнів для 50-100 осіб при Військовій академії Литви. 

Міноборони також нагадало, що загальна вартість переданої Україні військової допомоги досягла 283 млн євро. У тому числі це 2 млн євро, які передали у створений Британією міжнародний спеціальний фонд, щоб профінансувати бронетехніку, артилерію та снаряди для України. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, останній велий пакет допомоги від Литви обсягом 125 млн євро включає вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси.

Теми: ЛитваЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: