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СБУ затримала працівника "Укроборонпрому": корегував обстріли Києва та зливав розвіддані

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 19:38
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві співробітника "Укробронпрому", який зливав російській розвідці дані про озброєння, блокпости та рух техніки, а також корегував обстріли столиці. 

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Вінницької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: У результаті спецоперації у Києві затримано 48-річного інспектора з охорони праці "Укроборонпрому", який є офіцером запасу ЗСУ. СБУ повідомляє, що він приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

За інформацією слідства, у березні 2022 року, під час оборони Київщини, підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних й артобстрілів столиці та прилеглих територій, а також інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань.

Після ракетних ударів по житлових будинках він надсилав "замовнику" фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар. 

Крім того, він неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон української техніки.

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Отримані відомості агент передав через анонімні месенджери своєму однокласнику, який є співробітником уряду РФ, а той –  воєнній розвідці РФ.

 

СБУ повідомляє, що викрила зловмисника ще на початку його діяльності та поетапно задокументувала злочинні дії. Під час обшуків у нього виявлено засоби зв’язку із доказами.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

 

Теми: УкроборонпромдержзрадаСБУКиїв
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