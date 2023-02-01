Україна й Австрія підписали два меморандуми у сфері енергетики й захисту довкілля

Під час візиту австрійського президента Александра Ван дер Беллена в Київ у середу Україна й Австрія підписали низку документів про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Серед іншого, міністри енергетики України й Австрії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.

Він передбачає обмін передовим досвідом енергетичного переходу й запровадження інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії. У межах меморандуму може бути створена спільна робоча група України й Австрії.

А очільники міністерств, відповідальних за екологію, підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Він має створити умови для співпраці між Україною та Австрією в екологічній сфері з урахуванням наслідків повномасштабної війни. Йдеться про питання охорони навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів.

"Це ще один крок у межах імплементації права Євросоюзу (acquis) та наближення України до членства в ЄС", – стверджують в ОП.

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Як повідомлялось, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори й оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.