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Департамент міграційної поліції "кришував" борделі в Києві

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 20:44
фото прокуратури

Правоохоронці викрили керівництво Департаменту міграційної поліції в організації та "кришуванні" закладів розпусти.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: Спільними силами прокурорів та СБУ за сприяння керівництва Нацполіції та МВС було викрито масштабну злочинну організацію, яка складалась з 15 осіб та забезпечувала діяльність місць розпусти на території міста Києва, а також займалась сутенерством на території України та за межами держави.

За матеріалами слідства, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Він залучив до своєї злочинної організації двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва.

 

Зловмисники винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.

Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування - водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

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Крім цього, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного із структурних підрозділів ГУ НП у місті Києві.

Він забезпечував усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, почав створювати власну мережу борделів.

 

Також злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі, для клієнтів за кордоном. З цією метою, заступник керівника  Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків у осіб, які могли бути причетні до сутенерства та в ході проведення слідчих дій "вербував" їх.

Наразі правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України.

Було затримано 15 осіб. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Теми: КиївполіціяпрокуратураСБУ
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