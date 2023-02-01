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США можуть оголосити про передання Україні далекобійних снарядів у п'ятницю – WSJ

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 20:03
США можуть оголосити про передання Україні далекобійних снарядів у п'ятницю – WSJ
GLSDB, фото Defense Express

Новий пакет американської військової допомоги Україні, який вперше міститиме далекобійні снаряди, може бути оголошений вже в п’ятницю.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, який цитує "Європейська правда".

Йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальність дії яких становить 150 кілометрів – більше, ніж у будь-якої іншої зброї, яку США передавали Україні.

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GLSDB може запускатися з ракетних установок на кшталт HIMARS, які в України вже є. Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй планерувати на шляху до цілі, та ракетним двигуном для збільшення дальності польоту.

Ця зброя, за даними WSJ, буде поставлена в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нових озброєнь і систем, а не їхнє вилучення з американських арсеналів. Таке озброєння, як правило, доправляється довше. Водночас компанія Boeing, яка є одним із виробників GLSDB, раніше підтверджувала, що має запаси цього озброєння.

Першим про можливе передання Україні далекобійних "бомб" повідомляла агенція Reuters. За її даними, це відбудеться в межах пакета військової допомоги обсягом приблизно 2,2 мільярда доларів – одного з найбільших за весь час.

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Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети - зокрема ATACMS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, обґрунтовуючи це тим, що наявне озброєння не дозволяє знищувати логістичні вузли російських окупаційних військ на українській території. А проте, адміністрація президента США досі відмовлялась іти на такий крок, оскільки бояться ескалації з боку РФ.

Водночас нещодавно у Вашингтоні надіслали сигнал, що розуміють потребу України в ураженні цілей, розташованих далі за лінією фронту, ніж сягають нинішні наявні системи, й ведуть відповідний діалог із українською стороною.

Нагадаємо, що загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уже перевищує 26,7 мільярда доларів.

Теми: СШАзброядопомога Україні
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