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Іспанія передає Україні 20 БТР M113

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 20:32

Міністерство оборони Іспанії наступного понеділка, 6 лютого, відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 у межах військової допомоги для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Про наміри передати згадані БТР очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.

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Також, як відомо, Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 – за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Попри велику кількість цих танків в Іспанії (понад 300), більшість із них перебувають на зберіганні й не є придатними до експлуатації.

За даними ЗМІ, компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби вони якнайшвидше були готові до відправлення.

Нагадаємо, що про можливість відправлення Іспанією бронетранспортерів M113 було згадано вперше ще влітку минулого року.

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Як пише "Мілітарний", БТР M113 – основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. У війську Португалії ця техніка уже понад 30 років.

Теми: Іспаніязброятранспортдопомога Україні
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