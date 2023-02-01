РФ намагається розширити географію наступу та прорвати оборону – Маляр

Російські окупанти намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку та прорвати оборону українських захисників.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "На Сході тривають жорстокі бої. Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Робить потужні спроби прорвати нашу оборону.

Попри великі втрати російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках".

Деталі: Маляр наголосила, що російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Українські захисники боронять кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєння, відбивають атаки ворога та намагаються втримати оборону.

Пряма мова: "Все, за таких умов, є успіхом – адже ми використовуємо наші сили і ресурси по максимуму та навіть більше.

І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть, коли не все одразу вдається і потрібен час".

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