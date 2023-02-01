РФ намагається розширити географію наступу та прорвати оборону – Маляр

Російські окупанти намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку та прорвати оборону українських захисників.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "На Сході тривають жорстокі бої. Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Робить потужні спроби прорвати нашу оборону.

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Попри великі втрати російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках".

Деталі: Маляр наголосила, що російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Українські захисники боронять кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєння, відбивають атаки ворога та намагаються втримати оборону.

Пряма мова: "Все, за таких умов, є успіхом – адже ми використовуємо наші сили і ресурси по максимуму та навіть більше.

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І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть, коли не все одразу вдається і потрібен час".

Що цьому передувало: