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У Краматорську ракета РФ зруйнувала будинок, є загиблі й поранені

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 22:49
Ударом по Краматорську зруйновано будинок, фото з Telegram Павла Кириленка

Росіяни ввечері 1 лютого обстріляли Краматорськ Донецької області, влучили в будинок: щонайменше двоє загиблих і вісім поранених, під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, Краматорська міська рада, джерела УП, голова Донецької ОВА Павло КириленкоДонецька обласна прокуратура, президент Володимир Зеленський

Пряма мова Гончаренка: "Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені. На місцях працюють всі відповідні служби".

Деталі: За даними джерел "Української правди", ракета влучила в будинок, під завалами є люди.

 
У Краматорську ракета влучила в будинок
Фото, надане УП очевидцем

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу Краматорська станом на 23:28 відомо про щонайменше двох загиблих і сімох поранених.

Згодом Донецька обласна прокуратура повідомила, що під завалами зруйнованого будинку загинули 2 людей, ще 8 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів, тож точна кількість постраждалих уточнюється.

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Зруйнований ударом РФ будинок у Краматорську
Фото Донецької ОВА

Пряма мова Кириленка: "Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди".

Пряма мова Зеленського: "Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій".

УП, оновлено
Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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