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Обстріли Сумщини: ворог завдав 129 ударів

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 23:19
Обстріли Сумщини: ворог завдав 129 ударів
Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 1 лютого російські окупанти здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 129 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з міномету (48 "прильотів"), а також було 40 пострілів з АГС.

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У Великописарівській громаді зафіксований мінометний обстріл, був 1 "приліт".

По Шалигинській громаді окупанти також били з міномету, зафіксовано 13 "прильотів". Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї, зокрема 5 черг з кулемета.

У Есманьській громаді зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів.

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Попередньо в усіх випадках обійшлося без наслідків.

Теми: Сумська областьобстріл
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