Обстріли Сумщини: ворог завдав 129 ударів

Протягом 1 лютого російські окупанти здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 129 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з міномету (48 "прильотів"), а також було 40 пострілів з АГС.

У Великописарівській громаді зафіксований мінометний обстріл, був 1 "приліт".

По Шалигинській громаді окупанти також били з міномету, зафіксовано 13 "прильотів". Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї, зокрема 5 черг з кулемета.

У Есманьській громаді зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів.

Попередньо в усіх випадках обійшлося без наслідків.