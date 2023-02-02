Окупанти розгортають додаткові шпиталі у Луганську – ЦНС
Четвер, 2 лютого 2023, 01:08
У тимчасово окупованому Луганську росіяни переобладнали у військові шпиталі три цивільні лікарні. Ворог очікує збільшення кількості поранених солдат.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупанти перепрофілювали вже три цивільні лікарні Луганська у військові шпиталі. Ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на Луганському напрямку, а відтак збільшує кількість ліжок для поранених солдат".
Деталі: Зазначається, що у військових шпиталях працюють російські лікарі, оскільки місцевим медикам окупанти не довіряють.
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