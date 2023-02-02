Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У молдовських Бричанах у грудні впала ракета С-300

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 02:50
У молдовських Бричанах у грудні впала ракета С-300
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО С-300 З ВІКІПЕДІЇ

Уламки ракети, яка впала в саду в районі молдовського міста Бричани неподалік від кордону з Україною під час обстрілу 5 грудня 2022 року, належать системі протиповітряної оборони С-300.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, на засіданні уряду в середу заявила міністерка внутрішніх справ країни Анна Ревенко.

Під час представлення аргументів на користь продовження режиму надзвичайної ситуації в Молдові Ревенко зазначила, що, як і раніше, існує великий ризик того, що повітряний простір Молдови перетинатимуть російські ракети, або вони "випадково падатимуть на нашу територію після збиття системами ППО".

Реклама:

"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 5 грудня 2022 року в Бричанах. У результаті попереднього розслідування з'ясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП Ларга Бричанського району виявлено складові частини, які, як передбачається, належать комплексу С-300", – сказала вона.

Слова очільниці МВС Молдови вказують на те, що, найімовірніше, ракети, які падали на територію країни під час масованих атак Росії, належать Україні.

Як повідомлялося, 5 грудня співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною. Крім того, під час обстрілів держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про порушення в системі електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

В українському МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Попередній такий інцидент стався вранці 31 жовтня - на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча.

Теми: МолдоваППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
Усі новини...
Реклама: