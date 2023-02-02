У молдовських Бричанах у грудні впала ракета С-300

Уламки ракети, яка впала в саду в районі молдовського міста Бричани неподалік від кордону з Україною під час обстрілу 5 грудня 2022 року, належать системі протиповітряної оборони С-300.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, на засіданні уряду в середу заявила міністерка внутрішніх справ країни Анна Ревенко.

Під час представлення аргументів на користь продовження режиму надзвичайної ситуації в Молдові Ревенко зазначила, що, як і раніше, існує великий ризик того, що повітряний простір Молдови перетинатимуть російські ракети, або вони "випадково падатимуть на нашу територію після збиття системами ППО".

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"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 5 грудня 2022 року в Бричанах. У результаті попереднього розслідування з'ясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП Ларга Бричанського району виявлено складові частини, які, як передбачається, належать комплексу С-300", – сказала вона.

Слова очільниці МВС Молдови вказують на те, що, найімовірніше, ракети, які падали на територію країни під час масованих атак Росії, належать Україні.

Як повідомлялося, 5 грудня співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною. Крім того, під час обстрілів держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про порушення в системі електропостачання.

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В українському МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Попередній такий інцидент стався вранці 31 жовтня - на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча.