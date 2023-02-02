Росія набуває рис диктатури – The Economist

Після вторгнення в Україну ситуація з демократією у Росії суттєво погіршилася, країна набуває характерних рис диктатури.

Джерело: щорічне дослідження "Індекс демократії" групи Economist Intelligence Unit (EIU), яка є аналітичним підрозділом британського журналу The Economist

Деталі: За оцінками аналітиків, лише 45,3% населення планети живе в умовах демократії, 36,9% (здебільшого у Росії та Китаї) – в умовах авторитарного правління. Трохи менше 8% населення живе в умовах "повної демократії". До останньої групи потрапили понад 20 країн, зокрема Канада, Швеція та Уругвай.

"Після вторгнення в Україну демократичні показники РФ показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багатьох характерних рис диктатури", - йдеться у звіті аналітиків.

Вони зазначають, що російська влада почала здійснювати безпрецедентні репресії проти медіа та опозиції після того, як Володимир Путін ввів війська в Україну.

Серед позитивних тенденцій аналітики відзначили перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії "недосконала демократія" до категорію "повна демократія". Це сталося здебільшого через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян.