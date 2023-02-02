Путін намагається розпорошити українські війська перед наступом росіян – ISW

Повторне вторгнення РФ з боку Білорусі є вкрай малоймовірним, однак Володимир Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, щоби розпорошити її сили перед наступом російської армії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики інституту вважають, що Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій і притиснення українських сил до північних прикордонних районів.

В ISW зазначили, що 1 лютого Путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Бєлгородській, Брянській і Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, переслідує подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни.

Також Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів", – йдеться у звіті інституту.

За оцінками ISW, російське вторгнення з боку Білорусі є вкрай малоймовірним, а інформаційна операція, мета якої - притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.

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"Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах, таким чином розпорошивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці", – підсумували в інституту.

Головні висновки ISW за 1 лютого: