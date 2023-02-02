Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і 5 ворожих артилерійських систем
Четвер, 2 лютого 2023, 08:09
Росія у війні проти України вже втратила понад 129 тисяч військових, 3 211 танків, 2 212 артилерійських систем та 222 засоби ППО.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків – 3 211 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 6 382 (+0) од,
- артилерійських систем – 2 212 (+5) од,
- РСЗВ – 458 (+0) од,
- засобів ППО – 222 (+1) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0) од,
- крилатих ракет – 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3) од,
- спеціальної техніки – 200 (+0) од.
Дані уточнюються.
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