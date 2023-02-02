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Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і 5 ворожих артилерійських систем

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 08:09
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила понад 129 тисяч військових, 3 211 танків, 2 212 артилерійських систем та 222 засоби ППО.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 211 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6 382 (+0) од,
  • артилерійських систем – 2 212 (+5) од,
  • РСЗВ – 458 (+0) од,
  • засобів ППО – 222 (+1) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 200 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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