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Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 07:22
Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico
Замок Ластівчине гніздо у Криму. Фото з pixabay.com

У Пентагоні вважають, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських військ у найближчому майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили чотири високопосадовці Міністерства оборони США під час засекреченого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомило видання Politico.

Незрозуміло, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, наголошує видання. Але, за словами трьох осіб, які безпосередньо знають зміст брифінгу в четвер, Пентагон не вірить, що Україна має  або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова.

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Четверте джерело сказало, що брифінг був більш двозначним. Але суть залишилася незмінною: перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території не гарантована. 

Усі четверо джерел попросили про анонімність, розкриваючи деталі засекреченого брифінгу.

Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об'єднаного штабу.

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"Ми не будемо коментувати закриті брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетичні можливості або спекулювати на потенційних майбутніх операціях", – заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх. 

"З точки зору здатності України боротися і відвоювати свою суверенну територію, їхні чудові результати у відбитті російської агресії і постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе", – додала вона.

Озвучена оцінка перегукується з тим, на що генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, натякав протягом останніх тижнів.

"Я, як і раніше, вважаю, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї… окупованої Росією України", – сказав він під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині 20 січня.

"Це не означає, що це не може статися. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже важко", – додав він.

Питання повернення Криму залишається спірним протягом багатьох місяців. Американські та європейські офіційні особи наполягають на тому, що півострів юридично є частиною України, при цьому часто не надаючи Києву повного оснащення для наступу в цьому регіоні.

Джерело, знайоме з позицією Києва, сказало, що адміністрація Зеленського була розлючена зауваженнями Міллі, у той час Україна готується до великих наступальних операцій цієї весни. 

Українці також відзначають, що розвіддані США про їхні військові можливості постійно не відповідають дійсності протягом майже річної війни.

Теми: СШАУкраїнаКримдеокупація
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