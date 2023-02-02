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Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ через підозри у шпигунстві

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 10:19

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило, що висилає чотирьох російських дипломатів з Відня за діяльність на користь спецслужб.

Про це йдеться у заяві відомства, пише "Європейська правда".

"Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

"Двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також повинні покинути територію Австрійської Республіки", - заявили в МЗС.

Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії не пізніше одного тижня, тобто до 8 лютого.

Як повідомлялось, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори й оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

За підсумками зустрічі з президентом Австрії Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитись від співпраці з Росією як країною-агресором і натомість почати – з Україною.

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Теми: АвстріяРосіяшпигунстводипломатичні відносини
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