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Російський офіцер-утікач розповів, як українських військових катують у полоні

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 09:30
Російський офіцер-утікач розповів, як українських військових катують у полоні
Російський офіцер Єфремов. ФОТО ВВС NEWS

Колишній російський офіцер Костянтин Єфремов, який утік із Росії, заявив, що українських чоловіків жорстоко допитували у полоні – у них стріляли і погрожували їм зґвалтуванням.

Джерело: Єфремов в інтерв'ю Русская служба BBC News

Деталі: У квітні 2022 року підрозділ Єфремова охороняв "штаб тилу" в смт. Кам'янка в Запорізькій області. Допитами полонених українців там займався полковник.

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Пряма мова Єфремова: "В один із днів туди привезли трьох українських військовополонених. Один із них зізнався в тому, що він снайпер. На цих словах у полковника загорілися очі. Він бив його, спускав штани, запитав, ти одружений? Той відповідає, що, мовляв, так. Полковник каже, несіть швабру, зараз ми з тебе зробимо дівчинку і відправимо відео твоїй дружині.

Одного разу полковник запитав полоненого, назви мені націоналістів, кого ти знаєш у своєму полку, взводі. А хлопець не розуміє питання, ми, каже морська піхота Збройних сил України. За це полковник побив його, вибив кілька зубів.

Приставляв пістолет до голови хлопця, у якого була пов'язка на очах, казав: я зараз порахую до трьох, а потім прострелю тобі голову. Рахував, потім стріляв поруч із головою. Вистрілить поруч з одним вухом або іншим і продовжує ставити запитання".

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Деталі: За словами офіцера, ці допити, тортури, "тривали тиждень – кожен день, або ніч, іноді двічі на день приводили".

Він також розповів, що бранців утримували в гаражі. Полковник заборонив годувати їх нормальною їжею і велів давати їм тільки воду і сухарі. 

Крім того, за його словами, полковник під час одного допиту прострелив полоненому руку, не зачепивши кістки, і праву ногу, зламавши кістку. 

Бі-бі-сі зазначає, що не може в деталях підтвердити твердження Єфремова, але наголошує, що вони співвідносяться з іншими заявами про знущання над українськими полоненими.

Для довідки. Старший лейтенант Єфремов командував взводом розмінування 42-ї мотострілецької дивізії, дислокованої в Чечні. За його словами, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, 10 лютого, він прибув у Джанкой (Крим). 

 
Фото ВВС news

Єфремов запевняє, що навіть офіцери до останнього не вірили, що буде війна, і були впевнені, що їдуть на навчання.

За його словами, він усвідомив, що не хоче воювати, ще в перший день війни і намагався звільниться зі служби. Спочатку командування відмовляло, називало його боягузом і зрадником, погрожувало в'язницею за дезертирство, але врешті-решт Єфремова звільнили, і він виїхав із Росії.

За словами офіцера, до війни РФ з Україною, він 3 роки займався розмінуванням чеченської землі, яка пережила дві війни, любив свою роботу, і вважав, що приносить користь.

"Я прошу вибачення у всього українського народу, що я зі зброєю в руках прийшов непроханим гостем до них у дім. І я дякую богу, що від моїх рук не постраждав ніхто, що я не позбавив нікого життя на тій землі. І дякую богу, що сам не постраждав. У мене навіть немає морального права просити в українців вибачення", – підсумував Єфремов.

Теми: Росіявійнаполоненітортури
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