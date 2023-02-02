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ЄС оголосить про новий пакет допомоги у 400 млн євро для підтримки реформ

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 10:28

Європейський союз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

Про це заявив у четвер у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

За його словами, незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

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Крім того, буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки в країні залишаються фінансові проблеми.

У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

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За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Лідери після зустрічі письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

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Теми: ЄС
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