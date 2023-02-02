Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС оголосить про новий пакет допомоги у 400 млн євро для підтримки реформ

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 11:28

Європейський союз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

Про це заявив у четвер у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

За його словами, незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Крім того, буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки в країні залишаються фінансові проблеми.

У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Лідери після зустрічі письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

Читайте також: Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС.

Теми: ЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні – повітряна тривога

У Бахмуті загинув волонтер зі США

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

Усі новини...
ЄС
Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС
Боррель запевнив, що відправка винищувачів в Україну не на порядку денному ЄС
ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових – ЗМІ
Останні новини
10:06
фотоВ Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму – СБУ
10:01
"Нарешті можна говорити українською": додому повернули ще 16 дітей, депортованих до РФ і Криму
09:48
Спікер парламенту Молдови про погрози Лаврова: Гнилий шовінізм і серйозна деградація
09:38
Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції
09:22
Парламент Сербії завершив дводенні дебати щодо Косова
09:10
По всій Україні – повітряна тривога
08:48
Гібралтар звинуватив Іспанію в "грубому порушенні суверенітету"
08:31
В Україні ліквідовані ще 720 російських вояк та десятки техніки
07:46
У Бахмуті загинув волонтер зі США
07:24
Росіяни готують евакуацію колаборантів з району на Луганщині – штаб
Усі новини...