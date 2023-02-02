СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації

Служба безпеки України затримала чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців.

Джерело: пресслужба СБУ, Одеська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ОВА налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у "безперешкодному" виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів.

За цю суму посадовець "гарантував" бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ у розмірі 4 га та 1 га на узбережжі Дунаю в місті Рені на Одещині.

Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тисяч доларів.

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Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зазначає спецслужба.