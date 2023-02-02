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Окупанти вдарили по житлових районах Херсонщини: загинуло 2 людей

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 лютого 2023, 12:09
Фото: пресслужба ОГП

Окупанти вночі і вранці обстріляли Херсон та область, повідомляється про 2 загиблих у самому Херсоні та обласному населеному пункті Комишани.

Джерело: пресслужби ОГП, Херсонської ОВА та міськради

Дослівно: "Вночі 2 лютого 2023 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, почали масовано обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Вранці від обстрілів загинули чоловік та жінка. Щонайменше двоє цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості".

Деталі: Зокрема у селищі Комишани загарбники влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку - вона загинула на місці.

 

Вранці Херсон було обстріляно 7 разів. Міськрада повідомляє про 1 загиблого.

 

Також унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, будівля школи, перебито газову трубу.

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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