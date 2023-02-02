Ситуація на сході складна, під Мар'їнкою було 13 зіткнень – Сили оборони

На Донецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районі Мар'їнки з російськими окупантами, спроби наступу відбито.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "На східному напрямку ситуація дійсно складна. Сьогодні за ніч ворог 95 разів обстріляв позиції на Донецькому напрямку.

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Відбулося 13 бойових зіткнень, всі вони були в районі Мар’їнки. Бій був прийнятий, він тривав майже дві години, але ворог відступив, не отримав того, що хотів".

Деталі: За словами Дмитрашківського, ворог переміщує підрозділи і маневрує, але українська розвідка дуже активно працює і знає про всі рухи противника.