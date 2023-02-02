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Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 12:01
Росія прислала на Донеччину СОБР – придушувати бунти серед своїх вояк
бійці російського "СОБР"а. ілюстративне фото з Вікіпедії

Росія перекинула на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування - придушувати бунти серед російських військових.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під’їхав підрозділ "СОБР" (російською - специальный отряд быстрого реагирования - ред.). Це пов’язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти".

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Працюють також морські піхотинці. Позавчора в районі Вугледара морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції, отримали, що називається, "на горіхи". Після чого 10 чоловік з цього підрозділу здалися у полон. Досить велика кількість росіян загинула".

Деталі: Дмитрашківський зазначив, що 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка зараз воює на цьому напрямку, відновлювалась уже тричі.

Навесні 2022 року бійці цієї бригади відзначилися особливою жорстокістю і мародерством у Бучі та Ірпені. За що президент РФ Путін присвоїв бригаді "почесне" звання гвардійської.

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Вдруге бригада засвітилася на донецькому напрямку, там також вона була фактично розбита. Люди ж, яких набрали на сьогоднішній день, не зовсім компетентні, що таке морська піхота, наголосив полковник.

Теми: Донецька областьвійна
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