Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 13:01
бійці російського "СОБР"а. ілюстративне фото з Вікіпедії

Росія перекинула на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування - придушувати бунти серед російських військових.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під’їхав підрозділ "СОБР" (російською - специальный отряд быстрого реагирования - ред.). Це пов’язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти".

Працюють також морські піхотинці. Позавчора в районі Вугледара морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції, отримали, що називається, "на горіхи". Після чого 10 чоловік з цього підрозділу здалися у полон. Досить велика кількість росіян загинула".

Деталі: Дмитрашківський зазначив, що 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка зараз воює на цьому напрямку, відновлювалась уже тричі.

Навесні 2022 року бійці цієї бригади відзначилися особливою жорстокістю і мародерством у Бучі та Ірпені. За що президент РФ Путін присвоїв бригаді "почесне" звання гвардійської.

Вдруге бригада засвітилася на донецькому напрямку, там також вона була фактично розбита. Люди ж, яких набрали на сьогоднішній день, не зовсім компетентні, що таке морська піхота, наголосив полковник.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

У Бахмуті загинув волонтер зі США

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Усі новини...
Донецька область
Окупанти отримали наказ у лютому "взяти" Вугледар та Запоріжжя – Андрющенко
Ситуація на сході складна, під Мар'їнкою було 13 зіткнень – Сили оборони
Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла
Останні новини
12:13
Які обстеження слід робити, щоб попередити розвиток раку – пояснює МОЗ
12:08
"Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
11:59
Банки, онлайн-сервіси та платформи: як платити за комуналку з мінімальною комісією
11:44
фото, відеоУ Києві перекинулася "швидка", постраждав водій
11:39
Вікторія Спартц заявила про намір піти з Конгресу США
11:27
фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей
11:13
Виробник контенту для пропагандистського RT припинив діяльність у Німеччині
11:00
оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні
10:56
Регіони: росіяни обстрілювали дев’ять областей, є загиблі цивільні
10:49
фотоХлопчик із Вінниці у 9 місяців став рекордсменом України завдяки довгому волоссю
Усі новини...