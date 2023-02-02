Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк

Росія перекинула на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування - придушувати бунти серед російських військових.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під’їхав підрозділ "СОБР" (російською - специальный отряд быстрого реагирования - ред.). Це пов’язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти".

Працюють також морські піхотинці. Позавчора в районі Вугледара морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції, отримали, що називається, "на горіхи". Після чого 10 чоловік з цього підрозділу здалися у полон. Досить велика кількість росіян загинула".

Деталі: Дмитрашківський зазначив, що 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка зараз воює на цьому напрямку, відновлювалась уже тричі.

Навесні 2022 року бійці цієї бригади відзначилися особливою жорстокістю і мародерством у Бучі та Ірпені. За що президент РФ Путін присвоїв бригаді "почесне" звання гвардійської.

Вдруге бригада засвітилася на донецькому напрямку, там також вона була фактично розбита. Люди ж, яких набрали на сьогоднішній день, не зовсім компетентні, що таке морська піхота, наголосив полковник.