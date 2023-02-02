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Окупанти отримали наказ у лютому "взяти" Вугледар та Запоріжжя – Андрющенко

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 13:42
Вугледар і Запоріжжя на мапі Google Maps

Російські окупанти розповідають жителям Донецької області, що мають наказ протягом лютого захопити міста Вугледар та Запоріжжя.

Джерело: радник законно обраного голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Вночі окупанти завезли до 20 танків в села на північ від Маріуполя. Російські окупанти, що розквартирувалися навколо с. Нікольське та районі в напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя.

Вологі фантазії Путіна. У підсумку візьмуть пакети та максимум – 2 на метр української землі для тимчасового зберігання в стані трупи підтанцьовки Кобзону".

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Теми: Донецька областьМаріупольЗапоріжжявійна
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