Окупанти отримали наказ у лютому "взяти" Вугледар та Запоріжжя – Андрющенко

Російські окупанти розповідають жителям Донецької області, що мають наказ протягом лютого захопити міста Вугледар та Запоріжжя.

Джерело: радник законно обраного голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Вночі окупанти завезли до 20 танків в села на північ від Маріуполя. Російські окупанти, що розквартирувалися навколо с. Нікольське та районі в напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя.

Вологі фантазії Путіна. У підсумку візьмуть пакети та максимум – 2 на метр української землі для тимчасового зберігання в стані трупи підтанцьовки Кобзону".