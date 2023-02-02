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Вибивали неіснуючі борги: у Дніпрі знешкодили банду, яка тероризувала містян

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 12:47
Вибивали неіснуючі борги: у Дніпрі знешкодили банду, яка тероризувала містян
фото СБУ

У Дніпрі нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало місцевих жителів.

Джерело: пресслужба СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, троє дніпрян впродовж тривалого часу із застосуванням погроз фізичного насильства вимагали неіснуючі борги у місцевих мешканців.

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Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, а потім "вибивали" з них гроші за "вирішення суперечки".

У разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою, у тому числі близьким родичам потерпілих.

Так у серпні 2022 року зловмисники зімітували дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло начебто загиблої людини.

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За таку "допомогу" почали вимагати у потерпілого грошові кошти у розмірі 8 тисяч доларів США, а у разі відмови погрожували застосуванням насильства йому та близьким родичам.

Силовики затримали учасників банди під час одержання другої частини "боргу" в сумі 5 тис доларів США.

За даними слідства, всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Під час обшуків за місцем перебування фігурантів було виявлено зброю та гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, повідомляє прокуратура.

 

Теми: ДніпрокриміналСБУпрокуратура
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