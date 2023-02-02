За добу росіяни вбили в Україні 8 людей та поранили 16 українців – дані ОВА

За минулу добу російські загарбники вбили в Україні щонайменше 8 людей та поранили вдвічі більше: у Чернігівській області загинули 4 людини і 1 людина отримала поранення, у Харківській області – 2 поранено, у Луганській – 1 поранено, у Донецькій області 3 людей загинуло і 8 поранено, у Херсонській області – загинула 1 людина і 4 осіб поранено.

Джерело: зведені дані обласних державних адміністрацій про ситуацію за 1 лютого в регіонах (станом на 09:00 четверга 2 лютого)

Деталі: Чернігівщина: за минулу добу – 3 обстріли, ворог поцілив по Сновській громаді Корюківського району. Обстріл вівся із мінометів. Через влучання міни у підвал, де переховувались від обстрілу кілька жителів с.Єліно (Сновська громада Корюківського район) загинуло 4 місцевих мешканця і 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджені 2 житлових будинки та 2 споруди господарського призначення.

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Сумщина: 1 лютого протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Шалигинської, Есманьської. Було зафіксовано 129 "прильотів". За попередніми даними – без жертв.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Нестеренка, Білогір'я, Мала Токмачка, Ольгівське, Приморське, Плавні, Комишуваха.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Наслідки уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Дніпропетровщина: від російських терористів знову постраждала Нікопольщина. За минулу добу ворог обстріляв її двічі: з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Обійшлося без жертв.

Вночі під обстрілом опинився сам Нікополь; російська артилерія поцілила по місту 8 разів. Загиблих та травмованих немає. Наслiдки атак з'ясовуються.

Харківщина: у четвер зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Внаслідок цього обстрілу поранення зазнала одна людина. У с. Кругляківка Куп'янського району внаслідок ранкового обстрілу поранення отримав співробітник ДСНС.

Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради.

Минулої доби на Слобожанському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Луганщина: ситуація в області залишається складною. Ворог обстрілює населені пункти Луганщини. Внаслілок обстрілів у деокупованому Невському поранено літню жінку. Крім Невського ворог обстріляв Діброву та Новоєгорівку на Лиманському напрямку. На Куп’янському – Новоселівське та Стельмахівку.

Донеччина: протягом ночі – хаотичні обстріли старої частини Авдіївки.

Минулої доби – ракетні удари по Краматорську, Дружківці, Слов'янську.

У середу ввечері – ракетний удар по центру Краматорська. Зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені щонайменше вісім. 3 людей загинуло, 8 поранено, 21 людина звернулася по медичну допомогу. Щонайменше одна людина перебуває під завалами. Рятувальна операція триває.

Миколаївщина: цієї ночі російські війська здійснили артилерійський обстріл по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

1 лютого ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон.

За добу через агресію РФ 4 людини поранені, загинула одна людина.

Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 83 особи, з них 6 – діти.

Триває робота над відновленням електроенергії у населених пунктах Херсонщини.

На Херсонщині продовжують працювати представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Минулої доби бригади медиків відвідали Чайкине, Інгулівку, Нововоронцовку, Давидів Брід та Новомиколаївку.