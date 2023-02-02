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В Росії жінку оштрафували за статус "Слава Україні!" корейською мовою

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 13:05
В Росії жінку оштрафували за статус Слава Україні! корейською мовою
Фото ілюстративне

Російський суд оштрафував на 2 тисячі рублів мешканку Сочі за особистий статус у WhatsApp "Слава Україні!", написаний корейською мовою.

Джерело: російський Telegram-канал ASTRA, який посилається на повідомлення суду

Деталі: З матеріалів, наданих суду, випливає, що 1 лютого жінка розмістила в месенджері напис "Слава Україні!" корейською мовою.

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Під час розгляду справи судом жінка визнала що займалася "екстремістською діяльністю" і просила призначити мінімальне покарання.

Теми: УкраїнаРосіяпропаганда
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