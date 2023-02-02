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Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 15:05
Урсула фон дер Ляйен, Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському союзові. "День, коли Україна стала кандидатом – стала новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

Як повідомлялося, 2 лютого до Києва прибула делегація з 15 єврокомісарів.

Під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії міністр оборони України розповів, чого чекає від ЄС для перемоги.

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Теми: ЄврокомісіяЄСУкраїна
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