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Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 14:05
Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу
Урсула фон дер Ляйен, Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському союзові. "День, коли Україна стала кандидатом – стала новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

Як повідомлялося, 2 лютого до Києва прибула делегація з 15 єврокомісарів.

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Під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії міністр оборони України розповів, чого чекає від ЄС для перемоги.

Теми: ЄврокомісіяЄСУкраїна
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