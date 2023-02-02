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У Чорному морі стало менше російських "Калібрів"

Олександр ШумілінЧетвер, 2 лютого 2023, 15:05
скріншот

У Чорному морі в порівнянні з 1 лютим стало менше російських кораблів, що є носіями крилатих ракет "Калібр".

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ

Деталі: Станом на 1 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 13 ворожих кораблів, серед яких були 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Загальний їхній залп складав близько 20 ракет.

А вже станом на 2 лютого росіяни в Чорному морі тримають 11 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп, таким чином, складає близько 8 ракет.

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Теми: ракетний ударЧорне море
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