У Чорному морі стало менше російських "Калібрів"
Четвер, 2 лютого 2023, 15:05
У Чорному морі в порівнянні з 1 лютим стало менше російських кораблів, що є носіями крилатих ракет "Калібр".
Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ
Деталі: Станом на 1 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 13 ворожих кораблів, серед яких були 3 носії крилатих ракет "Калібр".
Загальний їхній залп складав близько 20 ракет.
А вже станом на 2 лютого росіяни в Чорному морі тримають 11 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".
Загальний залп, таким чином, складає близько 8 ракет.
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