РФ вдарила по селу на Херсонщині: 4 поранених, у тому числі 5-річна дитина
Четвер, 2 лютого 2023, 14:15
Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.
Джерело: пресслужба Херсонської ОВА
Дослівно: "Наразі відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу".
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Деталі: В ОВА закликали жителів села перебувати у підвалах або погребах під час обстрілів.