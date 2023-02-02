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РФ вдарила по селу на Херсонщині: 4 поранених, у тому числі 5-річна дитина

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 15:15
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА 

Дослівно: "Наразі відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу". 

Деталі: В ОВА закликали жителів села перебувати у підвалах або погребах під час обстрілів.

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Теми: Херсонська областьобстрілдітижертви
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