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У Грузії майже 70% стурбовані масовим приїздом росіян в країну

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 15:34
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Майже 70% грузин стурбовані масовим приїздом росіян в країну та побоюються негативних наслідків цього, більшість вважають політику влади Грузії з цього питання неприйнятною.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, що проводилося CRRC Georgia на замовлення NDI.

Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респонентів. 17% вбачають у цьому позитив, 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу. 

При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним", 29% — прийнятним, 13% не визначилися з відповіддю. 

69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим, проти цього – 21%. 

Винуватцем війни в Україні 54% називають РФ, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%. 

До російської влади негативно ставляться 80% респондентів, позитивно - 13%. Водночас, до росіян позитивно налаштовані 56%, негативно - 38%. 

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання 3-20 грудня, всього опитали 2519 респондентів. Можлива похибка складає +/- 1,6%. 

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Теми: ГрузіяРосія
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