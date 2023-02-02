У Грузії майже 70% стурбовані масовим приїздом росіян в країну

Майже 70% грузин стурбовані масовим приїздом росіян в країну та побоюються негативних наслідків цього, більшість вважають політику влади Грузії з цього питання неприйнятною.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, що проводилося CRRC Georgia на замовлення NDI.

Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респонентів. 17% вбачають у цьому позитив, 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу.

Реклама:

При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним", 29% — прийнятним, 13% не визначилися з відповіддю.

69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим, проти цього – 21%.

Винуватцем війни в Україні 54% називають РФ, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%.

ВІДЕО ДНЯ

До російської влади негативно ставляться 80% респондентів, позитивно - 13%. Водночас, до росіян позитивно налаштовані 56%, негативно - 38%.

Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання 3-20 грудня, всього опитали 2519 респондентів. Можлива похибка складає +/- 1,6%.

Дивіться також: Евакуація українців з Грузії та посилення впливу РФ. Інтерв'ю дипломата про дружбу Тбілісі й Москви.