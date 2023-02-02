Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Укроборонпром" показав нові осколкові 82-мм міни на передовій 

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 15:38
Укроборонпром показав нові осколкові 82-мм міни на передовій 
Бійці випробовують міни 82 калібру, архівне фото "Укроборонопрому"

Захисники України на передовій отримали українські артилерійські осколкові міни на 82 мм,  які можуть вражати ворога на відстані до 4500 метрів.

Джерело: державний концерн "Укроборонпром", сайт "Мілітарний

Дослівно "Укроборонпром": "Наші хлопці на передовій отримали чергову "доставку" – артилерійські осколкові 82-мм міни виробництва Укроборонпрому. Мабуть, це одна з найкращих "розпаковок", яку нам доводилось бачити. Далі буде".

Реклама:

Деталі: "Укроборонпром" показав відео, як бійці відкривають ящик із боєприпасами і споряджають мінами калібру 82 мм касету до автоматичного міномета 2Б9 "Васильок".

У січні цього року Укроборонпром повідомив, що за кордоном почалося виготовлення 82-мм осколкових мін. Серійне виробництво налагоджено на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Виробник заявляв, що боєприпаси удосконалили. "Укроборонпром" повідомив, що під час випробувань кількість смертоносних осколків, зафіксованих на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, була у 2-2,5 раза більшою, ніж повинна мати штатна міна.

За стандартом під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць, на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41 одиниць. 

"У боєприпасах, які вдосконалені фахівцями підприємств "Укроборонпрому", – це 460, 140 та 69 осколків відповідно", – розповідають представники концерну.

Теми: Укроборонпромзброявиробництвовійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Укроборонпром
Міноборони похвалилося українськими дронами й відкинуло закиди про відсутність замовлень
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Останні новини
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
Усі новини...
Реклама: