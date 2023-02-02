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"Укроборонпром" показав нові осколкові 82-мм міни на передовій 

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 16:38
Бійці випробовують міни 82 калібру, архівне фото "Укроборонопрому"

Захисники України на передовій отримали українські артилерійські осколкові міни на 82 мм,  які можуть вражати ворога на відстані до 4500 метрів.

Джерело: державний концерн "Укроборонпром", сайт "Мілітарний

Дослівно "Укроборонпром": "Наші хлопці на передовій отримали чергову "доставку" – артилерійські осколкові 82-мм міни виробництва Укроборонпрому. Мабуть, це одна з найкращих "розпаковок", яку нам доводилось бачити. Далі буде".

Деталі: "Укроборонпром" показав відео, як бійці відкривають ящик із боєприпасами і споряджають мінами калібру 82 мм касету до автоматичного міномета 2Б9 "Васильок".

У січні цього року Укроборонпром повідомив, що за кордоном почалося виготовлення 82-мм осколкових мін. Серійне виробництво налагоджено на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Виробник заявляв, що боєприпаси удосконалили. "Укроборонпром" повідомив, що під час випробувань кількість смертоносних осколків, зафіксованих на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, була у 2-2,5 раза більшою, ніж повинна мати штатна міна.

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За стандартом під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць, на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41 одиниць. 

"У боєприпасах, які вдосконалені фахівцями підприємств "Укроборонпрому", – це 460, 140 та 69 осколків відповідно", – розповідають представники концерну.

Теми: Укроборонпромзброявиробництвовійна
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