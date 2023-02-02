Європарламент закликав ЄС готувати початок переговорів про вступ України

Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні ЄП.

Текст був прийнятий 489 голосами "за", 36 "проти" при 49 "утрималися".

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У резолюції Європарламент детально виклав свої очікування від майбутнього саміту між політичними лідерами України та ЄС, що відбудеться 3 лютого в Києві.

Що стосується перспективи членства України в ЄС, то в тексті резолюції міститься вимога до ЄС "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, що окреслює наступні кроки, які дозволять Україні приєднатися до єдиного ринку ЄС". Підтверджуючи свою прихильність майбутньому членству України в ЄС після офіційного подання заявки 28 лютого 2022 року, депутати Європарламенту наголошують, що вступ є процесом, який ґрунтується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання реформ і критеріїв вступу.

Євродепутати також закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи, щоб ефективно відповідати критеріям членства в ЄС.

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Крім того, Європарламент закликає країни-члени ЄС збільшити і прискорити військову допомогу Києву, зокрема, надання зброї, а також необхідної політичної, економічної, інфраструктурної, фінансової та гуманітарної підтримки.

Резолюція також закликає лідерів на майбутньому саміті Україна-ЄС визначити пріоритети комплексного пакету відновлення для України. Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Оцінюючи потреби України у відновленні, резолюція також повторює заклик Європарламенту до використання заморожених активів російського Центрального банку, а також активів російських олігархів для фінансування післявоєнної відбудови.

Окрім того, депутати Європарламенту закликають держави-члени якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви, а також постійно і проактивно пропонувати нові сектори та осіб для застосування санкцій.

Зокрема, ЄП пропонує накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.