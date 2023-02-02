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У Британії кажуть, що навчання українських пілотів на винищувачах триватиме майже три роки

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 17:32

В уряді Великої Британії в четвер пояснили, що надання Україні британських винищувачів є недоцільним через тривалий час, необхідний для підготовки українських пілотів.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Даунінг-стріт цитує Sky News.

"Ми продовжуватимемо дослухатись до українців і розглядати те, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але для розуміння ситуації корисно знати, що найшвидша програма підготовки нового пілота становить приблизно 35 місяців. Поточна програма підготовки пілотів швидких реактивних літаків у Великій Британії триває п'ять років", – сказав речник британського уряду.

Він додав, що стратегія прем’єра Британії Ріші Сунака полягає в "зосередженні на тому, як ми можемо допомогти Україні захистити свою країну і витіснити (російські війська) цього року".

Як повідомлялось, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

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Теми: Велика БританіяУкраїнаЗбройні силиавіа
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