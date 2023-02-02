Путін пригрозив Заходу "не тільки бронетехнікою" за Leopard Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що тим, хто посилає танки до кордонів РФ, він відповість "не тільки бронетехнікою", а також похвалився "багатьма друзями" Росії по всьому світу, у тому числі в Північній Америці.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Ті, хто втягує Німеччину в нову війну з Росією, і тим паче безвідповідально заявляє про це як про вже доконаний факт, ті, хто розраховує здобути над Росією перемогу на полі бою, мабуть, не розуміють, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою.

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Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Але в нас є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти".

Деталі: Путін вірить, що росіяни "з молоком матері" ввібрали в себе "спадщину переможців". Президент країни-агресора також не забув згадати "бандерівців" і "последышей Гитлера", які воюють проти Росії.

Крім того, Путін заявив, що у Росії "багато друзів", зокрема в Північній Америці: "У нас багато друзів. Причому, в усьому світі, зокрема і на американському континенті, в Північній Америці, в Європі".