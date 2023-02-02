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Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії

Четвер, 2 лютого 2023, 17:45

Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Україна повинна отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, потрібну для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни з боку Росії. Вони не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у цей критичний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до 3,6 млрд євро.

Метою нового заходу допомоги на підтримку Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності, пояснили в Раді ЄС.

"Мобілізація додаткової військової допомоги та підтримка Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонструє, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії", - заявили у Раді ЄС.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.

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Теми: ЄСУкраїнагроші
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