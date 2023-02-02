НАБУ оголосило підозру заступнику міністра часів Януковича за тендер 2011 року

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру заступнику колишнього міністра екології та природних ресурсів України часів Віктора Януковича у заволодінні 32,048 млн грн при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі.

Джерело: повідомлення НАБУ

Деталі: Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Дослівно: "Слідство встановило, що у 2011 році Мінприроди оголосило переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища заздалегідь визначену австрійську компанію.

Відомство уклало з нею договір на суму 41,15 млн грн. Однак, переможець не був здатний і взагалі не планував надавати ці послуги. Натомість за допомогою радників тодішнього міністра екології та природних ресурсів залучили низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру. За це вони одержали лише близько 20% від суми тендеру.

Решту отриманих від міністерства коштів (32,048 млн грн) упродовж 2012 року учасники схеми вивели — перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів...".

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Деталі: За інформацією джерел "Української правди" йдеться про заступника Миколи Злочевського Дмитра Мормуля.

У НАБУ повідомили, що місцеперебування експосадовця не встановлено, тому йому повідомили про підозру заочно.