У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі

В окупованому Маріуполі у четвер пролунали вибухи у місцях базування російських окупантів, в Мелітопольському районі у середу – "бавовна" на нафтобазі.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно міськрада: "Бавовна у Маріуполі. В районі ТРЦ ПортСіті та 23-го мікрорайону. Саме там, де у окупантів були місця їхнього базування".

Реклама:

Деталі: Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вибухи, які у середу чули жителі Мелітополя, пролунали на території нафтобази у Новобогданівці Мелітопольського району.

Крім того, за попередньою інформацією, "було гучно" на території одного з підприємств в південній частині Мелітополя, де окупанти облаштували свою базу.