Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 18:22
Скрін з відео Маріупольської міської ради

В окупованому Маріуполі у четвер пролунали вибухи у місцях базування російських окупантів, в Мелітопольському районі у середу – "бавовна" на нафтобазі. 

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно міськрада: "Бавовна у Маріуполі. В районі ТРЦ ПортСіті та 23-го мікрорайону. Саме там, де у окупантів були місця їхнього базування".

Деталі: Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вибухи, які у середу чули жителі Мелітополя, пролунали на території нафтобази у Новобогданівці Мелітопольського району. 

Крім того, за попередньою інформацією, "було гучно" на території одного з підприємств в південній частині Мелітополя, де окупанти облаштували свою базу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольМелітопольвибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні вдруге за день повітряна тривога

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти отримали наказ у лютому "взяти" Вугледар та Запоріжжя – Андрющенко
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи – радник мера
Історія маріупольця, який перед війною підхопив COVID і залишився в окупації
Останні новини
17:09
Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України
17:04
Україна готова сприяти транспортуванню природного газу з Каспію до ЄС
16:53
По всій Україні вдруге за день повітряна тривога
16:40
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
16:34
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
16:29
Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю
16:21
відеоУкраїна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
16:03
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
15:53
Суд відхилив аргументи НАБУ у справі Коболєва, фінансові результати держбанків: підсумки тижня для ДП
15:45
відеоПродавчиня на Київщині випхала нападника стусанами за двері крамниці
Усі новини...