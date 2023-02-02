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У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 17:22
У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі
Скрін з відео Маріупольської міської ради

В окупованому Маріуполі у четвер пролунали вибухи у місцях базування російських окупантів, в Мелітопольському районі у середу – "бавовна" на нафтобазі. 

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно міськрада: "Бавовна у Маріуполі. В районі ТРЦ ПортСіті та 23-го мікрорайону. Саме там, де у окупантів були місця їхнього базування".

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Деталі: Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вибухи, які у середу чули жителі Мелітополя, пролунали на території нафтобази у Новобогданівці Мелітопольського району. 

Крім того, за попередньою інформацією, "було гучно" на території одного з підприємств в південній частині Мелітополя, де окупанти облаштували свою базу.

Теми: МаріупольМелітопольвибух
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