Очільник МЗС Італії назвав терміни розгортання в Україні системи SAMP/T

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T, який Рим спільно з Парижем має намір передати Україні, може бути розгорнутий протягом двох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю телеканалу Rai.

"(ЗРК SAMP/T) буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів", – зазначив очільник італійського МЗС.

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Коментуючи війну Росії проти України, Таяні зазначив, що "прогнози робити важко", але РФ "неодмінно шукатиме вихід" із ситуації, що склалось, і тому міжнародне співтовариство повинне "прагнути захистити українську незалежність і працювати заради миру".

Наприкінці січня агенція Reuters повідомила з посиланням на джерела, що Франція й Італія вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster, що використовуються для цього комплексу.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.