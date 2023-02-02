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Росіяни обстріляли дитсадок на Херсонщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 19:53

Російські військові 2 лютого обстріляли дитячий садок у селі Золота Балка Херсонської області.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.

Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань — пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка". 

Деталі: В ОВА уточнили, що постраждалих немає.

 

Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочини
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