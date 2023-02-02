Росіяни обстріляли дитсадок на Херсонщині – ОВА
Четвер, 2 лютого 2023, 19:53
Російські військові 2 лютого обстріляли дитячий садок у селі Золота Балка Херсонської області.
Джерело: пресслужба Херсонської ОВА
Дослівно: "Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.
Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань — пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка".
Деталі: В ОВА уточнили, що постраждалих немає.