Путін раптом заявив, що їхнє головне завдання – збереження РФ

Російський диктатор Володимир Путін раптом заявив, що їхнє головне завдання – забезпечити збереження Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Наше головне завдання - забезпечити збереження Росії, створити умови для її розвитку, для її зміцнення. Це завдання безумовно буде вирішено.

Але одна зі складових робіт для досягнення цієї спільної мети - це відродження, збереження історичної пам'яті".

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