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Путін раптом заявив, що їхнє головне завдання – збереження РФ

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 20:36
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Російський диктатор Володимир Путін раптом заявив, що їхнє головне завдання – забезпечити збереження Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Наше головне завдання - забезпечити збереження Росії, створити умови для її розвитку, для її зміцнення. Це завдання безумовно буде вирішено.

Але одна зі складових робіт для досягнення цієї спільної мети - це відродження, збереження історичної пам'яті".

Нагадаємо: 

  • Наразі триває 12 місяць війни після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 
  • Російський диктатор продовжує стверджувати, що все йде "за планом". У Росії заборонено називати війну "війною" та протестувати проти вторгнення та окупації українських земель. 
  • В РФ триває прихована мобілізація. Офіційно до російської армії задля війни довелося призвати додаткові 300 тисяч росіян. В путінську ПВК "Вагнер" набрали десятки тисяч ув'язнених, яких відправили на війну в Україну. 
  • Російська армія не озвучує своїх втрат, хоча за інформацією українського Генштабу окупанти втратили майже 130 тисяч солдатів. 

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Теми: ПутінРосіявійнаокупація
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