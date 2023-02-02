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Кількість росіян, охочих здатися в полон, зросла у січні – Координаційний штаб

Олена РощінаЧетвер, 2 лютого 2023, 19:45

За весь час роботи проєкту "Хочу жить", з 15 вересня 2022 року, надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України щодо можливості здатися в полон.

Джерело: український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: У січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%. 

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Сайт проєкту "Хочу жить" у січні відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з Росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). 

Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігається у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей рф. 

Серед жителів України переважна більшість – це мешканці Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів.

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Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, здебільшого в проєкт "Хочу жити" звертаються військові ВС РФ та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація.

Пряма мова Юсова: "На гарячих лініях проєкту 24/7 задіяно 10 операторів. Щодня вони приймають 50-100 дзвінків та звернень в чат-бот проєкту, месенджери Telegram і WhatsApp, надають алгоритм добровільної здачі в полон та інформацію про гарантії безпеки для полонених. 

Що ж стосується тих російських військовослужбовців, які не користуються пропозицією проєкту "Хочу жити" – їхня доля відображається в щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ".

Деталі: Координаційний штаб заявляє, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проєкт "Хочу жить", відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Російські військовослужбовці та їхні близькі можуть дізнатися, як здатися в полон, сза телефонами гарячої лінії проєкту "Хочу жить": +38 044 350 89 17 або 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Оскільки влада Росії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проєкту "Хочу жить", вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проєкту в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube і на Viber-каналі.

Попередньо для здачі в полон можна скористатися чат-ботом в Telegram.

Довідка: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. 

Теми: війнаполоненіРосіяокупація
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