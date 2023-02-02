NZZ: Україна й РФ відкинули пропозицію "миру в обмін на території", що розблокувало "танкову коаліцію"

Рішення західних країн про надання Україні танків могли ухвалити через те, що Київ і Москва відхилили пропозицію мирного плану, який передбачав припинення воєнних дій в обмін на збереження російського контролю над частиною української території.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у статті швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, що посилається на двох незалежних співрозмовників у владі Німеччини.

Вони заявили, що в середині січня президент США Джо Байден доручив главі Центрального розвідувального управління Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів.

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Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.

Співрозмовники NZZ додали, що й Україна, й Росія відмовились від "мирного плану". У Києві відмовились від розділення української території, а в Москві вважають, що в довгостроковій перспективі все одно виграють війну.

Вони стверджують, що саме після невдалої дипломатичної місії Бернса президент США вирішив поступитися наполяганням німецького канцлера Олафа Шольца й схвалити постачання бойових танків Abrams. Саме це й розблокувало рішення Берліна дозволити надання Leopard 2 – власних і з запасів інших країн.

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За даними NZZ, рішення Байдена стало несподіванкою для Шольца, тож і його власне рішення щодо танків Leopard 2 було, ймовірно, спонтанним – а не продуманим, як це публічно заявляла німецька сторона.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. Тоді ж президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 31 танку M1 Abrams.

У вівторок очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками перших обіцянок від партнерів Україна має отримати від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.